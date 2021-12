La classifica dei bar a Olbia.

Dove sedersi per bere un buon caffé o per godersi un aperitivo? Ecco i migliori bar e café a Olbia in una classifica stilata dagli clienti su Tripadvisor.

Dove fare colazione.

Le opzioni a Olbia si dividono in dove andare a fare colazione e dove consumare il miglior aperitivo. Nella classifica dei migliori café dove consumare cappuccino e cornetto, secondo gli utenti del famoso sito di recensioni i cinque bar sono Latte e Miele, Il Viale, Bar Muzzetto, Tredicizerouno e lo storico Le Cafe des artistes. A occupare il primo posto nella top ten è Latte e Miele. Il locale, situato di fronte alla Basilica di San Simplicio, ha ricevuto 4 stelline e mezzo, apprezzato dai clienti per la pasticceria. Al secondo posto Il Viale, che ha ricevuto 4 stelle e mezzo, indicato anch’esso per la pasticceria artigianale. Al terzo posto c’è lo storico bar Muzzetto, che piace per l’opzione cornetto e cappuccino. Nonostante sia nuovo, il ristorante Tredicizerouno, situato al centro Conad ex Auchan, ha scalato la classifica, piazzandosi al quarto posto e piace anche per la colazione. Le Cafe des artistes, un altro storico bar del centro storico di Olbia, si posizione al quinto posto per qualità della colazione.

Dove bere l’aperitivo.

I migliori 5 pub indicati dai clienti di Tripadvisor come i migliori a Olbia sono Mint Julep, Red Lyon, S’Inguldu, Corso 51 e Café Matteotti. A piazzarsi al primo posto è Mint Julep, situato in piazza Regina Margherita e apprezzato dai consumatori per gli aperitivi. Al secondo posto il noto Red Lyon, ormai storico in città, definito dagli utenti come un vero e proprio pub. Al terzo posto S’Inguldu, il pub, che comprende anche un fast food, si trova in via Acquedotto ed è stato apprezzato per l’accoglienza, tanto da ricevere 5 stelline. Il quarto posto lo occupa Corso 51, che è stato classificato con 3,5 stelline e si trova al corso Umberto. Al quinto posto lo storico Café Matteotti, noto anche per essere stato classificato dalla guida Gambero Rosso come il miglior bar di Olbia.