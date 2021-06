Le novità delle gelaterie di Olbia.

Arriva l’estate e cresce la voglia di gelato. Le tante gelaterie che hanno riaperto nel centro di Olbia si preparano all’arrivo dei turisti e propongono nuovi gusti. Tra queste c’è la storica gelateria Smeralda in Corso Umberto ormai da 26 anni, che quest’anno propone tanti nuovi sapori. “Abbiamo gusti diversi tutte le settimane – spiega Mirella Manzotti -, questa settimana abbiamo la Delizia al limone, poi proporremo quello alla Seadas. Solitamente ricreiamo dei dolci tipici della Sardegna, perché il turista cerca il prodotto locale. E le ricette sono creazioni personali perché siamo una gelateria artigianale”.

La riapertura delle gelaterie.

Le gelaterie del Corso stanno avendo già un ottimo riscontro e l’ottimismo almeno per questa stagione si mantiene alto. “Sarà un’estate migliore sicuramente – prosegue Mirella –, ma per uscire dalla pandemia non sono molto positiva, ci vuole molta cautela”.

Pochi metri più avanti c’è Villi, un nuovo locale presente da un anno che propone gelati mantecati. Quest’anno i gusti sono ancora più elaborati. “Abbiamo pesca e petali di rosa essiccate con centrifuga – dichiara Marco Doneddu, responsabile dipendente -. Un’altra novità è quello alla crema d’uovo con una crema al mirto, per ultimo pere cotte al Cannonau. Questi sono anche i più gettonati”.

Anche il nuovo lungomare ha inaugurato recentemente la sua gelateria, in collaborazione con la pizzeria Promenade. È la Pecora Nera, già presente in città in via Galvani. “Noi proponiamo gusti freschi con frutta di stagione, quello che va di più è yogurt greco con melograno – dice Andreina, dipendente del locale –. I classici come fragola e limone e il Tropicana, un gelato al cocco variegato con frutti tropicali e arachidi pralinate”. La location è già un successo. “Stanno venendo in tantissimi, questa zona è molto frequentata, grazie al nuovo lungomare”, conclude.

