La ricetta del pani imbinau.

Usanza del territorio di Ghilarza, in provincia di Cagliari, dove presenzia un tipo di pane locale, gustato dai pastori che si spostano da un’area all’altra, e accompagnato con altre portate.

Gli ingredienti.

Ingredienti per 6 persone:

12 fette di pane

1/2 litro di vino bianco (dopo che è servito per macerare la carne di maiale adoperata per confezionare salsicce)

olio extra vergine di oliva, per friggere

pepe

La ricetta.

Durante la lavorazione del maiale, quando si mette a macerare nel vino la carne per insaccare salsicce, una volta terminata la macerazione, prendete quel vino aromatizzato e mettetelo in una ciotola. Con questo, bagnate (inzuppate) le fette di pane; sgocciolatele e passatele in padella, per friggerle in abbondante olio.

Servitele calde, dopo averle asciugate un attimo dal grasso, con carta assorbente. C’è chi usa profumarle ulteriormente, con pepe appena macinato.

