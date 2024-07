“Sotto il cielo di Porto Rotondo”, si parla di fede in riva al mare

“Sotto il cielo di Porto Rotondo”, serata dedicata alla fede

“Sotto il cielo di Porto Rotondo” è una serata di fede e cultura in cui l’argomento sarà: “La domanda sulla Fede ha ancora senso?”. In collaborazione con l’Istituto Euromediterraneo (Iem) di Tempio, Il Consorzio Porto Rotondo e la Fondazione Portorotondo, “la Parrocchia San Giuseppe di Golfo Aranci offrirà ai frequentatori di Porto Rotondo e a tutti gli interessati un’occasione di riflessione e crescita umana e spirituale”.

“Si tratta di una proposta impegnativa ma altrettanto arricchente, che nasce dal desiderio di rivalutare come e quanto si possa considerare oggi in un vissuto in cui gli aspetti su cui si fonda l’umano (natura, culto e cultura) possano dialogare in maniera unitaria, per la qualità stessa dell’esistenza del singolo e della collettività. Alla richiesta di senso della propria vita e della propria storia deve saper rispondere una proposta educativa proiettata verso un processo di riconciliazione che si richiama alla coscienza che l’uomo ha di sé, del creato, della propria dignità e della propria responsabilità, da cui dipende anche il desiderio della partecipazione attiva alla vita sociale in vista di una migliore convivenza.

Il convegno si inserisce in questo contesto, dove nel confronto con tanti aspetti della realtà umana si prova il fallimento, il limite e la delusione, dove la proposta della fede cristiana sarà sempre un atto di speranza”.

“La serata sarà musicalmente animata dal Maestro Massimiliano Peana e altri musicisti. Gli interventi saranno proposti da Adriano Fabris, professore dell’Università di Pisa e Ilario Bertoletti, della casa editrice Morcelliana, moderati dal professore Giuseppe Pintus, dell’Università di Sassari. L’evento si svolgerà lunedì 29 luglio, alle ore 20.oo nel teatro Mario Ceroli a Porto Rotondo ed è aperto a tutti”.

