Muore con la sua moto e lo trovano gli automobilisti di passaggio

Alcuni automobilisti, transitando lungo la strada provinciale 78 tra Perdaxius e Carbonia, hanno trovato un uomo morto con la sua moto. Il corpo Nicola Fais, 45 anni, di Narcao, riverso sulla strada accanto alla sua moto. L’uomo, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo contro il guardrail. Il violento impatto sembra averlo ucciso sul colpo.

Immediata la chiamata ai soccorsi: i volontari del 118 di Narcao sono intervenuti subito. Tuttavia, ogni tentativo di rianimare il motociclista si è rivelato vano; per Nicola Fais non c’era ormai più nulla da fare.

L’incidente sarebbe avvenuto intorno alla mezzanotte. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri di Narcao hanno avviato le indagini per chiarire le cause della tragedia. Sull’asfalto sono stati rilevati segni di una frenata di circa cinque metri, e non si esclude l’ipotesi che un animale possa aver improvvisamente attraversato la strada, causando la perdita di controllo della moto. Le forze dell’ordine stanno continuando a raccogliere elementi per comprendere meglio le circostanze del drammatico incidente.

