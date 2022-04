Visite gratuite alle donne di Luras.

Anche Luras aderisce al progetto Mater&Komen – 8 mesi in rosa, che vede la rinnovata collaborazione tra il Mater Olbia e Komen Italia e consentirà alle donne del paese di fare le visite e gli esami diagnostici per i tumori al seno in forma gratuita.

L’iniziativa coinvolgerà 30 donne di diverse fasce di età e nello specifico 10 visite senologiche rivolte alle giovani di età inferiore ai 30 anni che si svolgeranno presso il Mater Olbia giovedi’ 28 aprile, dalle ore 8 alle ore 14. Si aggiungono anche 10 ecografie mammarie per donne di età compresa tra i 30 ed i 40 anni, che non abbiano effettuato eco mammaria negli ultimi 12 mesi, che si svolgeranno presso il Mater Olbia Hospital venerdì 29 aprile dalle ore 15 alle ore 19. Per 10 donne tra i 40-49 anni, che non si sono sottoposte a esami dello stesso tipo negli ultimi 12 mesi, ci saranno le mammografie gratuite, presso lo stesso presidio venerdì 29 aprile dalle 15 alle 19.

Il progetto Mater&Komen consentirà degli open day di prevenzione presso l’ospedale olbiese per offrire visite ed esami diagnostici gratuiti per la diagnosi precoce dei tumori del seno (visite senologiche, mammografie ed ecografie mammarie) a titolo gratuito a donne residenti in comuni della Sardegna. Le visite ed esami possono essere prenotate inviando una email all’indirizzo: comune.luras@tiscali.it entro le ore 13 del 19 aprile. Per info è necessario prenotare al numero 079/645212 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 13:30. Le prenotazioni sono in ordine di arrivo, allegando alla richiesta anche nome, cognome, codice fiscale, numero di telefono e prestazione richiesta.