Piera De Giovanni era molto nota a La Maddalena.

La Maddalena piange Piera De Giovanni, 85 anni, fondatrice dell’associazione “Donne Artiste Maddalenine“. Piera era molto nota in tutto l’arcipelago per il suo impegno nell’arte e nella lotta per i diritti degli ultimi, senza discriminazioni.

Era una signora dolce ma determinata, fu l’organizzatrice di innumerevoli iniziative culturali, dalle mostre di artigianato, alla pittura, dal ricamo all’oggettistica, attiva anche nel coro “Voci nel Blues-Oroolache”: con i proventi delle mostre aiutava le persone in difficoltà e gli animali abbandonati.

“Per lei non esistevano questioni di colore di pelle o di bandiera, o di età, di stato sociale o di cultura. E a chi le chiedeva aiuto non domandava se fosse senegalese o maddalenino perché per lei, noi tutti, eravamo uguali di fronte al dolore, alla povertà, all’ingiustizia – la ricorda suo figlio Giandomenico -. C’è chi é fatto così, e sono sempre meno le persone che, come lei, hanno fatto della loro vita una missione per gli altri, per quelli meno fortunati, per quelli a cui la vita ha sorriso di meno”.

“Lo faceva in silenzio – prosegue Giandomenico Bulciolu nel ricordo della cara mamma -, senza farsi tanta pubblicità, senza scalpore. E nel silenzio ci ha lasciato, affidandoci in eredità l’esempio quale è stato, di quella forza mostrata con dolcezza, di quella volontà senza limiti né freni, di quell’amore che, dimostrato in mille modi, dava a chi ne aveva di meno. Perché per lei la vita non significava solo “esistenza”, ma tutto quell’insieme di cose che la rendono degna di essere vissuta anche a costo di dover lottare tutta una vita per ottenerle“.