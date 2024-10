Un medico di base a La Maddalena non sarà più provvisorio

Tra tanti problemi della sanità nell’isola di La Maddalena, una buona notizia arriva sul fronte del medico di base. Dal 5 novembre la dottoressa Laura Fastame, che ricopre a La Maddalena un incarico provvisorio come Medico di Medicina Generale, diventerà Medico titolare. I pazienti da lei assistiti dovranno, quindi, effettuare l’iscrizione secondo le modalità che sono state individuate dal Distretto.

“In virtù delle dimissioni da Medico sostituto, tutti i pazienti della dottoressa decadono, infatti, dall’iscrizione e dovranno recarsi all’Ufficio Scelta e revoca, nella Casa di Comunità in località Padule, per richiedere una nuova iscrizione. Per agevolare gli utenti sarà effettuata un’apertura straordinaria dell’Ufficio nella giornata di martedì 5 novembre dalle ore 9.00 alle ore 13.00, esclusivamente dedicata alle iscrizioni come pazienti della dottoressa Fastame. In alternativa i cittadini possono effettuare la scelta online sul portale regionale http://zente.sardegnasalute.it”.

“Gli uffici del Distretto di La Maddalena chiedono tassativamente di presentarsi allo sportello con la fotocopia di un documento di identità e della tessera sanitaria. Se la richiesta è fatta in nome di terze persone è necessario far firmare una delega all’interessato, allegando la copia dei documenti di identità e della tessera sanitaria del delegato e del delegante. Non sarà possibile presentare un numero di deleghe superiore a cinque. In seguito le iscrizioni potranno continuare nei regolari giorni di apertura dello sportello, lunedi e mercoledi dalle 9:00 alle 12:00, compatibilmente con la disponibilità di posti rimasti”.