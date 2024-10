Un’altra auto distrutta dal fuoco nella notte, l’ennesimo caso a Olbia

Vigili del fuoco in azione per un auto in fiamme in via Ungheria

I vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti intorno alla mezzanotte in via Ungheria per un’auto distrutta dalle fiamme. Era stessa parcheggiata all’interno di un cortile privato. La squadra del 115 ha prontamente spento l’incendio per evitare che potesse propagarsi ulteriormente.

Il mezzo è andato completamente distrutto e sono in corso le indagini per appurare le cause. In via Ungheria è intervenuta anche la polizia per far luce sull’ennesimo episodio simile per le strade di Olbia

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui