Nuova Giunta comunale a La Maddalena, ecco chi c’è

La nuova Giunta comunale di La Maddalena.

La composizione della nuova Giunta comunale di La Maddalena è stata ufficialmente svelata nella mattinata di oggi, mercoledì 17 giugno. I nomi dei componenti dell’esecutivo sono stati annunciati a poco più di una settimana dalle consultazioni elettorali, che hanno visto il primo cittadino Fabio Lai ottenere una decisa riconferma alla guida del comune con il 66,8% delle preferenze.

La continuità amministrativa trova un punto di riferimento nella figura di Federica Porcu, la quale ha fatto registrare il maggior numero di preferenze tra i candidati e mantiene il ruolo di vicesindaco, oltre a ricevere le deleghe relative ai lavori pubblici, alla tutela ambientale e alle politiche per gli animali d’affezione. Nell’organigramma della Giunta si inserisce poi Adriano Greco, al quale sono state affidate le competenze in materia di servizi sociali, servizi cimiteriali e toponomastica. La gestione delle finanze comunali, insieme a pubblica istruzione, edilizia scolastica, valorizzazione degli eventi e fruizione del patrimonio storico-culturale, è andata invece a Stefania Terrazzoni. La squadra degli assessori si completa con Luca Falchi, incaricato di seguire il settore degli eventi e degli spettacoli, le manutenzioni e l’urbanistica, e con Valerio Pisano, che assume la titolarità delle deleghe alla portualità, al waterfront e ai servizi legati alla nautica da diporto.

LEGGI ANCHE: Bimbi della Casa Sollievo in vacanza solidale a La Maddalena.

Parallelamente all’esecutivo, sono state definite anche le cariche relative all’assemblea cittadina e le collaborazioni specifiche con il consiglio. Il ruolo di presidente del consiglio comunale viene assunto da Giovanna Scotto. Per quanto riguarda l’attività consiliare, Michele Esposito cumula la funzione di capogruppo della maggioranza con la delega alla cultura e alle politiche giovanili. Il settore del commercio, del turismo e del marketing viene seguito dalla consigliera Rosalba Di Fraia, mentre Sestilio Amoroso si occupa dei servizi e delle politiche per la terza età e dei rapporti con le città gemellate. Infine, Roberto Sirena ha ricevuto l’incarico per l’igiene urbana, il patrimonio e il demanio, e Chiara Rinaldi assume la responsabilità per le questioni legate all’arredo urbano e all’artigianato.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui