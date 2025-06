Ordigni bellici da far brillare, limiti alla navigazione tra Caprera e Sardegna

Ordinanza della Capitaneria di La Maddalena per ordigni da far brillare dietro Caprera

Per due mattine ci saranno limiti alla navigazione nel tratto di mare tra Caprera e la Sardegna: ci sono ordigni bellici da far brillare. La Capitaneria di porto di La Maddalena ha emesso un’ordinanza che fissa i paletti virtuali nel tratto di fare off limits. Il punto si trova al largo della spiaggia del Relitto, ma giovedì e venerdì mattina ci sarà una zona rossa: un cerchio di due chilometri. L’area vietata si trova nel triangolo tra i Monaci, il Relitto e l’isola delle Bisce. Si tratta di un tratto di mare con una profondità di circa 60 metri, ideale per questo tipo di operazioni. Come già accaduto in passato. Stavolta, però, il divieto arriva quando c’è già un traffico intenso di barche di ogni dimensione.

“Nei giorni 26 e 27 giugno 2025, dalle ore 09.00 alle ore 12.00 circa – si legge nell’ordinanza -, sono interdetti la navigazione, la sosta, l’ancoraggio e qualsiasi attività subacquea e/o di superficie in genere, per un raggio di 2000 metri dal punto”. I tantissimi natanti che dalla Costa Smeralda raggiungono le acque dell’arcipelago di La Maddalena attraversano quel tratto di mare, per poi andare verso ovest. In queste due mattine si potrà passare solo a ridosso delle Bisce, non in caso di maxi-yacht. L’alternativa sarà il giro completo, passando a est di Caprera.

