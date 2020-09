La richiesta del Comune di Loiri Porto San Paolo.

Anche il Comune di Loiri Porto San Paolo nella futura linea ferroviaria del mare Olbia-Nuoro. Il sindaco Francesco Lai ha scritto al governatore Christian Solinas dando la disponibilità a sedere al tavolo con Rfi e vertici regionali. “Impossibile non prevedere una fermata nel nostro territorio. Per ragioni geografiche: Loiri Porto San Paolo confina a nord per tutta la sua estensione con Olbia e a sud con San Teodoro. Per ragioni numeriche: tra i comuni a sud di Olbia è tra i Comuni con il maggior numero di presenze turistiche”, ha detto Lai.

L’ipotesi di studio di una linea ferroviaria che colleghi Olbia a Nuoro piace al Comune. La richiesta del sindaco Lai va a rafforzare il pressing dei primi cittadini di San Teodoro, Budoni, Olbia, Alta e Bassa baronia avviato nei giorni scorsi con una lettera alla Regione. Il nuovo collegamento – per cui c’é già un primo ok da parte della commissione Trasporti della Camera dei deputati e il favore della Regione – prevederebbe la partenza da Pratosardo (Nuoro) e l’arrivo all’aeroporto di Olbia. Nel mezzo, per ora, si è ragionato solo su quattro fermate. Sologo, Siniscola, Budoni e San Teodoro. “Nell’ipotesi di studio di un percorso che da Olbia conduca a Nuoro – scrive Lai nella lettera a Solinas – è fatto d’obbligo passare nel territorio comunale di Loiri Porto San Paolo in quanto confinante a nord, per tutta la sua estensione, con il comune di Olbia, e a sud con quello di San Teodoro”.

Non sarebbe in sintesi possibile prevedere una nuova linea del mare che non includa anche Loiri Porto San Paolo. E non solo per ragioni geografiche. “É necessario incentivare sistemi di trasporto pubblico efficienti, siano essi destinati al trasporto locale che a quello turistico lungo la costa – prosegue Lai -. Le mete turistiche più importanti per numero di presenze a sud di Olbia, secondo i dati Sired dell’assessorato regionale al Turismo, sono nell’ordine geografico da nord a sud: Loiri Porto San Paolo, San Teodoro, Budoni, Siniscola, Dorgali e Orosei. Profilandosi l’obiettivo della realizzazione di una rete ferroviaria che si estenda dall’aeroporto Costa Smeralda sino a Nuoro, toccando tutti i territori costieri a sud di Olbia, non si può non tenere conto del peso che il territorio di Loiri Porto San Paolo riveste nel micro ambito interessato”.

Il sindaco Lai sollecita quindi la Regione ad avviare un tavolo tecnico con Rete ferroviaria Italia “affinché possa progettare e realizzare una linea Nuoro-Olbia che rappresenti una priorità assoluta, di rilevanza strategica per i nostri territori e che preveda una fermata nel comune di Loiri Porto San Paolo da individuare con i tecnici, la Regione e l’amministrazione comunale”.

