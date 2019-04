Loiri, prorogato il bando per la gestione del punto ristoro nel parco di Monte Ruju

Si avrà tempo fino al 10 maggio.

Prorogati al 10 maggio i termini entro i quali possono partecipare al bando per la gestione del Punto ristoro di Monte Ruju. Una interessante opportunità per le imprese private.

Sono stati prorogati al 10 maggio i termini entro i quali i privati potranno presentare domanda per aggiudicarsi la gestione per 12 anni anni dell’edificio comunale inserito all’interno del parco di Monte Ruju. L’immobile di mille metri quadrati, ultimato nel 2009, ha una terrazza panoramica che si affaccia sull’isola di Tavolara e sulla spiaggia di Porto Taverna ed è circondata da 25 ettari di macchia mediterranea, gestiti dall’Agenzia Forestas. L’importo mensile che l’aggiudicatario del bando dovrà versare al Comune è 1500 euro.

Il futuro gestore del punto ristoro dovrà restare aperto da maggio fino al 31 ottobre. Al gestore è lasciata la libertà di aprire al pubblico anche nel resto dell’anno. Per tre giorni, da concordare con l’amministrazione, la struttura dovrà essere messa a disposizione del Comune per realizzare eventi e iniziative culturali. Sarà invece sempre fruibile per tutto l’anno e gratuitamente il parco di Monte Ruju.

