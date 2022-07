Miss e Mister Europa, i più belli si sfidano a Porto San Paolo

Torna il concorso Miss e Mister Europa. Il prossimo 5 agosto a Porto San Paolo, si ripeterà la finale regionale del Concorso di bravura, bellezza e talento organizzato in esclusiva per la Sardegna dalla Soleventi di Massimo Eretta con il supporto del Comune di Loiri Porto San Paolo.

Uno spettacolo che, nel corso delle scorse stagioni, ha sempre catalizzato l’attenzione del grande pubblico, offrendo spensieratezza e divertimento.

Il Concorso nazionale Miss e Mister Europa, per la prima volta affronterà tematiche sociali e sarà attento a temi come integrazione, disabilità, parità di genere, mondo curvy, sicurezza stradale e violenza sulle donne. Negli intenti degli organizzatori “Miss e Mister Europa sarà per la prima volta un concorso per tutti, davvero per tutti“.

Dai concorsi della stessa organizzazione sono passati anche Talia Ferralis, oggi acclamata modella per le più importanti firme della moda internazionale, Andrea Levrini Mister Europa Nazionale nel 2015, e tanti giovani grazie all’esperienza maturata, hanno scoperto il proprio futuro nel mondo dello spettacolo o della moda.

I casting per partecipare partiranno il prossimo 6 luglio.