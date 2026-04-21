Le previsioni meteo per mercoledì 22 aprile a Olbia e in Gallura

Il meteo a Olbia e in Gallura.
Cosa dicono le previsioni del meteo a Olbia e in Gallura? Mercoledì 22 aprile nel territorio si attende una giornata caratterizzata da nuvole e probabilmente pioggia leggera durante le ore diurne, con una probabilità di precipitazioni del 40%. In serata il cielo resterà prevalentemente nuvoloso, con il rischio di pioggia che scenderà al 25%.
Le temperature subiranno un lieve calo e oscilleranno tra una massima di 20°C e una minima di 12°C. Il vento soffierà da nord-est con una velocità di 10 mph, mentre l’umidità si attesterà intorno al 66%. Si segnala un indice UV pari a 6.