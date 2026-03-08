Olbia accoglie Davide Fiume come punto di riferimento per i disabili

Davide Fiume referenti per i disabili in Sardegna.

Il Movimento Europeo Diversamente Abili (M.E.D.A) ha ufficialmente nominato Davide Fiume, noto nel panorama artistico come Marco D’Angelo, referente regionale per la Sardegna, un incarico che ne riconosce competenze, esperienza e impegno civico. Originario di Olbia, Fiume è un blogger indipendente e professionista multidisciplinare, la cui carriera è caratterizzata dalla difesa dei diritti, dalla promozione dell’equità e dall’impegno nella trasparenza e responsabilità sociale.

La sua esperienza professionale spazia dal marketing digitale alla cyber security, dall’informatica all’Osint, fino alla comunicazione e alla grafica professionale. In passato ha fondato e diretto Limemagazine.eu, progetto editoriale nazionale apprezzato per la capacità di fornire un’informazione seria e veritiera, lontana dalle insidie delle fake news. Parallelamente, Fiume ha maturato un forte impegno nel volontariato, collaborando con l’associazione Blue Angels di Olbia e dimostrando attenzione alle fragilità sociali, qualità in linea con la missione del M.E.D.A. di difendere i diritti delle persone con disabilità e sostenere le loro famiglie.

Secondo il Movimento, la nomina di Fiume come referente regionale contribuirà a rafforzare la presenza del M.E.D.A. in Sardegna, grazie alla sua capacità di costruire reti, ascoltare i bisogni reali e trasformare competenze in azioni concrete. A Marco Fiume sono giunti gli auguri di buon lavoro e le congratulazioni ufficiali dalla presidente Maria Riccelli, dal segretario nazionale Massimo Nigro e dalla vice segretaria Marina Basile, sottolineando il ruolo strategico che il nuovo referente potrà svolgere nel territorio.

