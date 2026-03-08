A Luogosanto il sindaco Pirredda si candida per il terzo mandato

Agostino Pirredda pronto per il terzo mandato a Luogosanto.

Il sindaco di Luogosanto, Agostino Pirredda, ha comunicato di voler ricandidarsi alla guida del Comune, motivando la scelta con il senso di responsabilità verso la comunità. In carica dal 2015, Pirredda ha ricordato gli anni intensi e le sfide affrontate, in particolare la fase di risanamento finanziario del 2020, che avrebbe permesso di riportare in equilibrio i conti comunali, rafforzare la credibilità dell’ente e creare le condizioni per nuovi investimenti sul territorio.

La decisione di presentarsi nuovamente alle elezioni si inserirebbe quindi in un percorso di continuità con l’esperienza amministrativa degli ultimi anni, pur prevedendo l’ingresso di nuove figure per unire esperienza e rinnovamento. Secondo quanto riferito, la fase più difficile della gestione comunale sarebbe stata superata, e l’obiettivo attuale consisterebbe nel trasformare la stabilità raggiunta in opportunità concrete di sviluppo e valorizzazione del territorio.

Pirredda avrebbe inoltre sottolineato come Luogosanto non sia solo un Comune da amministrare, ma una comunità da custodire, un’identità da preservare e un territorio da valorizzare con equilibrio e visione. L’annuncio della ricandidatura segnerebbe l’avvio di una nuova fase politica, orientata a consolidare i risultati ottenuti e a promuovere ulteriori progetti di sviluppo per la cittadinanza.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui