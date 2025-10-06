Nuove condotte a Olbia, stop all’acqua in zona Bandinu

Lavori di Abbanoa in zona Bandinu a Olbia.

Mercoledì 8 ottobre 2025, a Olbia Abbanoa effettuerà i collegamenti delle nuove condotte idriche in ghisa e la disconnessione di quelle obsolete nelle vie Ariosto, Pascoli e Monti, all’incrocio con via Roma, lungo la rete esistente.

A causa dei lavori di Abbanoa, l’erogazione dell’acqua sarà interrotta dalle ore 08:15 alle ore 17. Di conseguenza ci sarà un disservizio totale per le abitazioni situate in zona Bandinu dalle ore 08:15 alle ore 17:30. Altri disservizi sporadici di cali di pressione e/o portata alle abitazioni ubicate nel centro storico, dalle ore 8:15 alle ore 17:30.

Il personale tecnico sarà presente in loco per regolare i flussi dai serbatoi, ottimizzando le riserve disponibili. È previsto il ripristino del normale servizio entro le 19, salvo imprevisti. Eventuali modifiche al programma verranno comunicate tempestivamente. Al riavvio del flusso idrico, è possibile osservare brevi fenomeni di torbidità dell’acqua: si raccomanda di far scorrere il rubinetto fino a completo schiarimento.

