Il progetto a Olbia per riqualificare Porto Rotondo e Rudalza.

A Porto Rotondo una rivoluzione che migliorerà la viabilità pedonale e ciclabile, unendola con la frazione di Rudalza, a Olbia. In campo c’è un progetto che riguarda una importante riqualificazione e messa in sicurezza del tratto stradale che collega la frazione di Rudalza, fino al centro di Porto Rotondo.

Recentemente la Giunta comunale si è riunita per approvare la delibera all’unanimità, la quale è stata dichiarata immediatamente esecutiva per garantire tempi rapidi di attuazione. La delibera riguarda la concessione di un finanziamento per riqualificare rendere sicura la strada che collega la frazione di Rudalza al centro di Porto Rotondo, a Olbia. La Giunta Comunale, riunitasi il 5 novembre 2024, ha approvato una convenzione di finanziamento con la Regione per un importo totale di 5 milioni di euro, ripartito in diverse annualità.

Ciò permetterà di migliorare la sicurezza e l’accessibilità della strada via Monte Ladu, includendo marciapiedi, piste ciclabili, muri di sostegno, ponti e illuminazione pubblica. La finalità è migliorare la sicurezza stradale e supportare la mobilità sostenibile. La gestione dei lavori sarà affidata al Comune, che procederà con la progettazione e l’esecuzione attraverso gare d’appalto, rispettando i tempi e le modalità stabilite nel cronoprogramma.

Questa arteria, che collega la località Rudalza con Porto Rotondo, risulta oggi in condizioni critiche e richiede una riqualificazione per adeguarsi alle crescenti richieste di mobilità sostenibile. Il progetto è inserito nella distribuzione dei fondi previsti dalla Legge Regionale n. 17 del 19 dicembre 2023, che ha destinato complessivamente 239 milioni di euro per il triennio 2023-2025 agli investimenti infrastrutturali.

La nuova strada non solo renderà più sicuro il collegamento tra Rudalza e Porto Rotondo, ma anche più agevole per pedoni e ciclisti, riducendo il traffico automobilistico e promuovendo spostamenti ecologici, in modalità simili ai progetti eseguiti nel centro di Olbia, fino all’aeroporto e nella zona industriale.

