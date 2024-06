Secondo incontro per gli Astroaperitivi di Olbia

Prosegue il ciclo degli AstroAperitivi con l’Astec (Aerospace technology education center), con il secondo appuntamento venerdì 28 giugno a Olbia. Dalle 19 all’Ambrosio Garden in via Dante 10. Si tratta di momenti pensati per i giovani, con l’intento di chiacchierare di argomenti scientifici legati allo spazio in una forma leggera e piacevole, che avvicini le nuove generazioni al settore aerospaziale.

Ospite del secondo AstroAperitivo è Giulia Fabriani, astrofisica e comunicatrice scientifica. Impegnata nella divulgazione dei misteri dell’universo, anche con la rubrica online “Lo Spazio in Pillole” dell’Astec, di cui è supporter scientifica senior. A guidare la chiacchierata tra le stelle sarà anche questa volta Marilisa Pischedda, Astec director e ideatrice del format, che ha voluto portare l’astrofisica a Olbia con uno slancio verso i giovani. Con Giulia parleranno di stelle, dei primi astri nati nell’universo e dell’origine del cosmo osservabile: non mancherà l’opportunità di rivolgere domande all’ospite direttamente dal pubblico durante l’evento.

Giulia Fabriani ha, inoltre, da poco esordito con il suo libro “Storia della luce” edito da “Il saggiatore”, di cui avrà modo di raccontare durante la serata. L’AstroAperitivo è aperto al pubblico, previa prenotazione (https://rb.gy/tssih3): terminata la chiacchierata seguirà la degustazione di un buffet e si potrà dialogare con Giulia che resterà a disposizione dei presenti. Per tutte le info: info@astecenter.it – 0789 374240.

