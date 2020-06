Incidente a Olbia in Cala Saccaia.

È vivo per miracolo il 75enne caduto questo pomeriggio in mare a Cala Saccaia. Se non fosse per l’intervento di un turista, che ha estratto l’anziano dall’abitato appena in tempo, per lui non ci sarebbe stato probabilmente nulla da fare.

Il turista, presente sul posto, si è prontamente buttato in mare, l’ha estratto dall’auto, porta a riva e lo ha rianimato. Sul posto sono accorsi anche i sommozzatori e i vigili del Fuoco di Olbia, che hanno recuperato l’auto e le forze dell’ordine, carabinieri, polizia locale e Capitaneria.

Il 75enne è stato portato in elicottero dal 118 all’ospedale di Nuoro con una sindrome di annegamento ed un trauma cranico. È grave e la sua prognosi è riservata. Non si conoscono al momento le cause dell’incidente, che sono in corso d’accertamento.

