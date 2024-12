“Babbo Natale vien dal mare” per aiutare i piccoli pazienti di Olbia

Ottava edizione a Olbia di “Babbo Natale vien dal mare”

Torna “Babbo Natale vien dal mare“, la pagaiata benefica sul lungomare di Olbia, sarà a favore della Pollicino Onlus. “Appassionati di sup e kayak si ritrovano ancora una volta sul lungomare di Olbia per dare il benvenuto al Natale e vivere un pomeriggio di solidarietà. Babbo Natale vien dal mare è in programma sabato 14 dicembre alle ore 15.30, giungendo quest’anno all’ottava edizione“.

“Obiettivo della raccolta di quest’anno è terminare la raccolta fondi “Un respiro per la vita” già iniziata l’anno scorso dall’Associazione Pollicino Onlus e dedicata all’acquisto di un respiratore pediatrico, del valore di circa 30.000 euro. Il respiratore sarà donato all’Ospedale Giovanni Paolo e verrà destinato a piccoli pazienti in condizioni critiche. Mancano solo 2600 euro e, in occasione della festività natalizia e per vivere a fondo il suo significato, tutto il gruppo di Babbo Natale vien dal Mare vuole raggiungere questo traguardo tanto atteso, durante l’evento di quest’anno. Per questo motivo l’invito è esteso ancora di più, serve il contributo di tutta la città”.

La solidarietà di Natale

“Chiunque vorrà contribuire con una donazione troverà lo stand dell’Associazione Pollicino in prossimità del monumento ai caduti, dove potrà anche ricevere tutte le informazioni sulle attività dell’associazione.

A tutti i bambini presenti, come ormai tradizione, Babbo Natale offrirà dolci e regali. Così commenta l’iniziativa l’assessora allo sport Elena Casu: “Questo appuntamento, diventato ormai fisso nel nostro calendario degli eventi natalizi, ci rende davvero orgogliosi perché riesce ad unire sport, allegria e amore per il prossimo. Invitiamo tutti i nostri concittadini a partecipare e a portare i propri bambini per immergersi nell’atmosfera magica che, ogni anno, il Babbo Natale riesce a creare”.

“Babbo Natale arriverà sul lungomare Cossiga con un corteo in partenza dal canale di Mogadiscio con elfi e renne a bordo di SUP, canoe e kayak e una slitta carica di regali. Tanto spazio sarà lasciato ai giovani. Anche quest’anno saranno presenti gli amici della scuola di ballo Dance Point diretta da Francesco Decandia che per l’occasione hanno preparato una bellissima coreografia natalizia per coinvolgere grandi e piccoli in un ballo collettivo sul lungomare”.

“Tra le novità, il progetto realizzato dall’Associazione Pollicino insieme al gruppo del Consorzio La Sorgente e il Plus di Olbia che opera nella nuova realtà del Centro Giovani di Olbia con il coinvolgimento di ragazzi tra i 12 e i 18 anni che hanno realizzato alcune magliette con disegni e immagini che rappresentano messaggi di solidarietà, compassione e speranza ma anche il desiderio di condivisione e di voler stare insieme. Le magliette realizzate nel corso di queste due settimane, verranno presentate durante l’ottava edizione di Babbo Natale vien dal mare. L’evento è organizzato dall’Associazione sportiva Kinarmonia – Armonia del Movimento, con il patrocinio del Comune di Olbia e grazie alla disponibilità di tanti appassionati di sport acquatici e la collaborazione di diverse realtà locali”

