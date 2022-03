La palazzina di Olbia.

Nella palazzina di Olbia, tristemente nota per alcuni gravi fatti, nella quale è prossima la dichiarazione di inabitabilità, i rifiuti sono stati sgomberati. A dichiararlo una donna che preferisce restare anonima e che abitava in uno degli appartamenti.

La ex residente, che fino a poco tempo fa, risiedeva nella palazzina, smentisce alcune dichiarazioni fatte nell’ultimo Consiglio comunale. “In questi giorni con la mia famiglia ci stiamo occupando della pulizia del palazzo ed eravamo là anche stamattina – spiega la ex residente -. Non ci sono più rifiuti, ma solo quattro carrelli che presto saranno portati via. Ma l’immobile è tornato pulito e non sono assolutamente vere le dichiarazioni lasciate alla stampa, nemmeno ciò che si legge su chi abitava là”.

La donna ha raccontato la sua versione sulle vicende all’interno del palazzo. “Ci tengo a precisare – aggiunge -, che in quel palazzo abitava anche gente per bene che non c’entra assolutamente con la droga e con la morte di quella povera ragazza. Purtroppo, negli anni, è venuta ad vivere qualche mela marcia e sono arrivate anche altre persone poco raccomandabili. Non è nemmeno veritiero che c’era la prostituzione minorile, altrimenti sarei stata la prima a chiamare la polizia. Sono una mamma di bambini e non avrei assolutamente fatto finta di niente”.