Il Comune di Olbia compra l’ex cinema Astra

Dopo anni di trattative arriva la svolta per l’ex cinema Astra, la pratica arriva in Consiglio: il Comune di Olbia lo compra. La svolta è ormai definitiva: il Comune compra l’immobile. L’Astra è all’ordine del giorno della prossima seduta di Consiglio, prevista per lunedì 9 dicembre.

“Autorizzazione alla stipula del contratto di compravendita Dell’ex cinema Astra – sottoposto a condizione sospensiva ex art. 60 e ss.mm.ii d.lgs 42 del 2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio finalizzato alla realizzazione degli interventi di Riqualificazione del fabbricato. Obiettivo strategico punto 2 “Olbia città d’arte storia e cultura”.

