Volotea investe su Olbia: ci sarà un nuovo volo per Barcellona

L’estate di successo di Volotea a Olbia e i nuovi investimenti.

Ci sarà un altro volo internazionale dall’aeroporto di Olbia. Volotea ha annunciato un collegamento verso Barcellona e per le festività natalizie verranno riattivati i collegamenti per Milano Bergamo e Bologna, oltre al collegamento verso Roma Fiumicino, operato in regime di continuità territoriale.

LEGGI ANCHE: Finita l’estate, tutti i voli che restano per partire dall’aeroporto di Olbia

La compagnia vuole sempre di più investire su Olbia, ma anche su Alghero. Dal 2012 opera nella città gallurese e da allora è stato un moltiplicarsi di collegamenti, non solo estivi. Volotea ha appena assaggiato il successo dell’estate 2024 e per il 2025 a Olbia prevede circa un +5%, con quasi 1,1 milioni di posti in vendita e 27 rotte disponibili.

Dell’ottimo bilancio estivo se ne è parlato conferenza stampa “Volotea: Risultati Programmazione e Prospettive Future, che si è tenuto oggi, 30 ottobre, alle ore 15:30, presso gli uffici Geasar. Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea per l’Italia, parlato di risultati positivi della stagione appena trascorsa all’aeroporto olbiese, annunciando che la compagnia investirà ancora di più per lo scalo cittadino.

Così la compagnia rafforzerà la sua presenza in città e non solo in estate. La Rebasti ha dichiarato che “le tre rotte domestiche continueranno ad essere operative” e ci sarà un potenziamento dell’aeroporto di Alghero, con progetti che saranno presto annunciati. Mario Garau, responsabile sviluppo rotte Geasar, ha dichiarato che: “La compagnia è il secondo vettore per l’aeroporto con oltre 800 mila passeggeri ed è il primo per le destinazioni coperte, 28 in totale”.

Estate da record.

Un’estate da record a Olbia per i voli Volotea. Da giugno a settembre, sono stati oltre 687 mila i passeggeri trasportati da Volotea su Olbia, +262% rispetto al 2021, anno in cui è stata inaugurata la base di Olbia, su più di 4,2 mila voli, ossia un +48% rispetto al 2021.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui