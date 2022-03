L’udienza del caso Ciro Grillo.

Si è chiusa questo pomeriggio la prima udienza del processo contro Ciro Grillo e altri 3 amici, imputati per stupro di gruppo su due ragazze. Il figlio del fondatore del M5S, con Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria non erano in aula e nemmeno le due presunte vittime.

Il processo si è tenuto nel tribunale di Tempio a porte chiuse, con il collegio dei giudici, presieduto da Marco Contu, che ha ammesso a dibattimento 56 testimoni. La presunta violenza sessuale sarebbe avvenuta nella notte tra il 16 e 17 luglio 2019, nell’abitazione, situata Costa Smeralda, di Beppe Grillo, padre di Ciro. Una delle legali della difesa sostiene che si è trattata di un’udienza tranquilla, dove le parti hanno trovato un accordo.

La prossima udienza, che si terrà sempre a porte chiuse, è stata calendarizzata il primo giugno e in quell’occasione saranno sentiti i primi testimoni indicati dalla procura. Il numero e i nomi dei teste convocati saranno comunicati in seguito alle parti dal giudice. Durante le prossime udienze i giudici si pronunceranno sull’ammissione delle prove presentate da difesa e parti civili.