La vendita del reperto dell’aeroporto di Olbia.

C’è un aggiornamento sulla colletta per acquistare il reperto del regio dell’aeroporto di Olbia. La bombola che faceva parte della dotazione personale dei piloti in servizio all’aeroporto di Terranova Pausania all’inizio dello scorso secolo era in vendita su Ebay. L’esperto di storia locale Massimo Velati che si era proposto di riportarlo a Olbia attraverso alcune donazioni.

Ora, grazie all’aiuto dei cittadini di Olbia e Golfo Aranci, sembra sempre più probabile che il cimelio possa essere restituito alla città. La vendita è stata bloccata per due mesi con uno sconto di 200 euro. “Oggi abbiamo raccolto 551 euro grazie alla buona volontà dei cittadini olbiesi e qualche golfarancino – ha detto Velati-. Mancano all’appello 260 euro per riportare a casa questo importante cimelio del R. Aeroporto di Terranova Pausania, se desideri contribuire puoi farlo lasciando una piccola donazione da Stella Sapori Sardegna in Corso Umberto I 133″.

Se non si riuscirà entro due mesi nell’intento i soldi donati saranno restituiti o dati in beneficenza.

