A Olbia un corso gratuito di difesa personale femminile

Il corso gratuito di difesa personale femminile a Olbia.

A Olbia, il prossimo 7 febbraio dalle ore 15 alle ore 18, presso la sede del Team Petrosyan Accademy in via Francesco De Sanctis 20, il docente tecnico maestro Mario Rama terrà un corso gratuito esclusivo di difesa personale femminile, Difesa Donna, aperto a tutte le donne, senza limiti di età o livello di preparazione.

Si tratta di un evento unico nel suo genere, che unisce tecniche di autodifesa reali ed efficaci alla mentalità delle arti marziali, con l’obiettivo di rafforzare non solo il corpo, ma anche la mente e l’identità personale. Il corso è pensato per fornire strumenti concreti e immediatamente applicabili, focalizzati su tecniche di autodifesa funzionali e realistiche, sul rafforzamento mentale e psicologico, sul superamento di paure, blocchi e insicurezze, sull’aumento della consapevolezza personale e sul miglioramento di sicurezza, controllo ed energia interiore.

L’attività formativa si svilupperà attraverso sessioni teoriche, applicazioni pratiche e spiegazioni chiare, dettagliate e guidate. Il corso nacque nel 2016, quando di femminicidi ancora non si parlava, negli studi di Radio Internazionale Costa Smeralda, grazie a una sinergia d’intenti nata fra il maestro Rama e l’emittente diretta da Maria Pintore. Fu il primo esempio tangibile di sostegno alle donne, che grazie alla sensibilità del maestro Rama riuscirono ad affrontare paure e timori con la giusta lucidità seguendo un percorso completo, studiato per rendere ogni partecipante più forte, consapevole e preparata ad affrontare situazioni di difficoltà e di potenziale pericolo.

