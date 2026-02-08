Emergenze e traumi, a Olbia un corso di formazione per soccorritori

Il corso di formazione per soccorritori a Olbia.

A Olbia prende il via un nuovo Corso di Formazione Blsd e Soccorso Tecnico, rivolto a volontari del soccorso, operatori sanitari e cittadini interessati ad acquisire competenze fondamentali nella gestione delle emergenze. L’iniziativa, organizzata in via Mascagni 29, offre ai partecipanti gli strumenti necessari per valutare e affrontare situazioni di emergenza e traumi, garantendo interventi tempestivi ed efficaci.

Il percorso formativo fornisce conoscenze e pratiche relative alla valutazione rapida del sito dell’incidente, al triage dei pazienti, alla valutazione primaria e secondaria, all’uso di dispositivi per la mobilizzazione e immobilizzazione dei traumatizzati e alla gestione immediata del paziente dopo l’evento. Al termine del corso viene rilasciata una certificazione delle competenze, valida come Ptc base laico, subordinata al completamento dei prerequisiti di operatore Blsd Pbls-D, operatore Bls-D Sanitario e Corso Ptc base laico.

È previsto inoltre un modulo specifico sulla gestione delle emorragie massive, pensato per volontari e operatori di primo soccorso in attesa dei soccorsi avanzati. L’iniziativa consente anche l’ottenimento di 50 crediti Ecm per i corsi riconosciuti, rappresentando un’occasione importante per potenziare le capacità operative in situazioni critiche. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare l’organizzazione via email all’indirizzo formatoreblsd@gmail.com o ai numeri 346/6756294 e 351/4651504.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui