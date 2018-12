La discarica a cielo aperto di Olbia.

Chi fa da sè fa per tre. Ogni tanto il proverbio ci azzecca. E così, da questa mattina, i volontari dell’associazione Velapuliamo hanno iniziato a rimuovere i rifiuti che si trovano in via Friuli, lungo il Rio Siligheddu di Olbia. Dopo la denuncia dei giorni scorsi, che aveva portato in luce come, dietro le scuole, si fosse creata negli anni una discarica a cielo aperto, fatta di calcinacci, frigoriferi e spazzatura di ogni genere, gli ambientalisti si sono dati appuntamento muniti di guanti e sacchi neri.

LEGGI ANCHE UNA DISCARICA A CIELO APERTO A OLBIA

Sono già una ventina i sacchi riempiti, a cui si aggiungono materassi di gomma piuma e una griglia in metallo. Adesso si spera nell’intervento della DeVizia, la società di igiene ambientale, per portare i rifiuti allo smaltimento. Quella di via Friuli era diventata l’ennesima situazione di degrado a Olbia, con decine di segnalazioni ormai ogni mese. A Velapuliamo il merito di aver cercato di riportare decoro in quell’area.

