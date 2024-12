Disabile morta nel rogo in casa a Olbia, via libera al funerale

Dalla Procura il via libera al funerale della donna morta nel rogo in casa a Olbia

Soffocata dal monossido di carbonio e poi raggiunta dalle fiamme: così è morta la disabile 75enne nella sua casa di Olbia. C’è voluta l’autopsia per stabilire le cause del decesso di Vanda Castorani. Per spostarsi usava una carrozzina, ma quando le fiamme sono divampate nell’appartamento di via Pisurzi lei era sul letto, sola in casa.

La Procura ha disposto l’autopsia per verificare che fosse realmente stata vittima dell’incidente in casa e la risposta è stata chiara: nessuna violenza. La donna ha perso la vita nel rogo dell’appartamento. Una volta chiariti tutti i dubbi la salma è stata dissequestrata e restituita alla famiglia, che potrà ora darle l’ultimo saluto.

