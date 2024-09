Nuovo volto per via Roma a Olbia, al via i lavori per rifare i marciapiedi

Gli interventi per la realizzazione dei marciapiedi a Olbia..

I marciapiedi di via Roma, a Olbia, verranno rifatti. Era tra i programmi del Comune, che ha stanziato finanziamenti per sistemare le strade della città, in particolare del centro storico. I lavori cominceranno dal 23 settembre 2024.

LEGGI ANCHE: I marciapiedi pericolosi di via Roma saranno riqualificati: i lavori a Olbia

Il Comune di Olbia, attraverso l’Ufficio Manutenzione Strade del Settore Tecnico, ha emesso una serie di provvedimenti per garantire la sicurezza della circolazione stradale durante l’esecuzione delle opere. E’ stata firmata, dunque, un’ordinanza ai fini della sicurezza e l’esecuzione dei lavori.

LEGGI ANCHE: Arrivano 4 milioni per rifare strade e marciapiedi a Olbia

I lavori.

L’istanza relativa ai lavori è stata presentata il 18 settembre 2024 con protocollo n. 109025, a firma del Geometra Marisa Pala, Responsabile Unico del Procedimento (RUP). L’intervento, inserito nell’ambito del progetto “Interventi di Viabilità nel Comune di Olbia – Ripristino Asfalti e Marciapiedi”, prevede il rifacimento dei marciapiedi di Via Roma. La direzione lavori è affidata all’Ing. Diego Ciceri, mentre l’impresa subappaltatrice che eseguirà i lavori è la Sanna Srl, con sede legale a Oliena (NU).

L’ordinanza.

L’inizio dei lavori è fissato per il 23 settembre e proseguirà fino al 23 dicembre 2024. Durante questo periodo, verranno adottate specifiche misure per regolamentare il traffico nella zona interessata. I segnali stradali temporanei, conformi al Codice della Strada, saranno installati per garantire la sicurezza e il corretto svolgimento dei lavori.

Dal 23 settembre 2024, il tratto di Via Roma compreso tra Via Giovanni Verga e Via Ungheria, nei pressi della Rotonda Ponte De Su Ferru, sarà soggetto a importanti modifiche della viabilità per consentire il rifacimento dei marciapiedi e altre opere di manutenzione stradale. Secondo l’Ordinanza Dirigenziale n. 402 del 19 settembre 2024, le seguenti misure saranno in vigore 24 ore su 24 fino al termine dei lavori, previsto per il 23 dicembre 2024:

Restringimento della carreggiata: sarà comunque garantita la larghezza minima di una corsia di marcia, come previsto dal Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.

Senso unico alternato: per garantire la sicurezza della circolazione, verrà istituito un senso unico alternato nei tratti interessati, in base all’avanzamento dei lavori. La regolazione del traffico sarà gestita tramite lanterne semaforiche mobili o, in alternativa, movieri dell’impresa esecutrice, dotati delle apposite palette segnaletiche. Gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione alle segnalazioni e alle indicazioni stradali per evitare disagi e garantire la sicurezza di tutti durante lo svolgimento dei lavori.

Con l’avvio dei lavori di rifacimento dei marciapiedi in Via Roma, il Comune di Olbia ha emesso una serie di misure per garantire la sicurezza di pedoni e veicoli nella zona interessata dagli interventi. Le seguenti disposizioni saranno in vigore a partire dal 23 settembre 2024:

Divieto di sosta e fermata: sarà vietato parcheggiare in prossimità e in corrispondenza del tratto di strada interessato dai lavori, nonché sul lato opposto. I veicoli in sosta abusiva saranno rimossi forzatamente.

Percorso pedonale: i pedoni saranno deviati sul lato opposto rispetto al cantiere, con segnalazioni adeguate e misure di sicurezza appositamente predisposte.

Limite di velocità: sarà imposto un limite massimo di velocità di 10 km/h nell’area dei lavori per garantire la sicurezza della circolazione.

Segnaletica: la società esecutrice dei lavori, Sanna Srl, dovrà installare la segnaletica necessaria, conforme al Codice della Strada e al Regolamento di esecuzione, almeno 48 ore prima dell’inizio dei lavori. Sarà anche obbligatorio posizionare adeguate segnalazioni preventive sui lavori in corso e delimitare il cantiere con le misure di sicurezza prescritte.

Movieri in prossimità delle intersezioni: nei tratti vicini alle intersezioni stradali, saranno presenti movieri dell’impresa esecutrice, muniti di palette segnaletiche bifacciali, per garantire il corretto flusso del traffico e la sicurezza della circolazione stradale.

Obbligo di rispetto del Regolamento Comunale: l’impresa esecutrice dei lavori è tenuta a operare in conformità con il Regolamento comunale per le manomissioni delle pavimentazioni e il ripristino della sede stradale, seguendo le disposizioni previste dal regolamento stesso.

Autorizzazione per i veicoli utilizzati nei lavori: il transito e la sosta dei veicoli impiegati per i lavori saranno consentiti solo se regolarmente autorizzati con un provvedimento specifico del Settore Tecnico del Comune di Olbia. Inoltre, sarà obbligatorio esporre a bordo dei veicoli utilizzati per le operazioni una copia del presente provvedimento, qualora richiesto.

Le principali misure sono le seguenti: Sicurezza e decoro urbano: l’impresa esecutrice è obbligata a rispettare tutte le normative vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, tutela del decoro urbano e salvaguardia dei beni pubblici.

Cantiere in sicurezza durante le ore di inattività: dalle ore 17:00 alle 08:00, ovvero durante le ore notturne e non operative, sarà necessario mettere in sicurezza l’area del cantiere. Le lavorazioni si svolgeranno dalle 08:00 alle 17:00.

Limitazioni progressive: le restrizioni alla circolazione saranno applicate nei tratti di strada man mano interessati dai lavori, in base al loro avanzamento. Segnaletica obbligatoria: dovrà essere esposto, all’inizio e alla fine del cantiere, il presente provvedimento, completo di numero cronologico, data e periodo di validità. Tali informazioni saranno riportate anche sulla segnaletica temporanea necessaria.

Vie interessate: oltre a Via Roma, le lavorazioni interesseranno diverse altre vie cittadine, tra cui Via Lumbau, Via Parini, Via Rasenti, Via Carducci, Via Sotgiu, Via Cadeddu, Via Ariosto, Via Monti, Via Todi, Via Pascoli, Via Grazia Deledda, Via Virgilio, Via Aretino, Via Lituania e Via Polonia. Le restrizioni saranno valide 24 ore su 24.

Sospensione della circolazione: nei tratti interessati dai lavori, la circolazione veicolare sarà sospesa, fatta eccezione per i residenti, i titolari e i dipendenti di esercizi pubblici e commerciali, i loro fornitori, i clienti delle strutture ricettive, e i veicoli di soccorso e polizia. La regolazione del traffico sarà garantita da movieri dell’impresa esecutrice, dotati di palette di segnalazione conformi al Regolamento del Codice della Strada.

Installazione della segnaletica: la società esecutrice dei lavori dovrà posizionare la segnaletica prevista dal Codice della Strada (D. Lgs. 285/1992) e dal relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 495/1992), almeno 48 ore prima dell’inizio dei lavori.

Segnaletica di preavviso: dovranno essere installati segnali di preavviso con l’indicazione dei percorsi alternativi, al fine di garantire la sicurezza della circolazione sia veicolare che pedonale. La responsabilità di questa operazione è affidata al responsabile tecnico dell’impresa esecutrice.

Limitazioni progressive: le restrizioni alla viabilità saranno applicate per tratti di strada, in base all’avanzamento dei lavori e alla loro durata.

Esposizione dell’ordinanza: sarà obbligatorio esporre il presente provvedimento all’inizio e alla fine del cantiere, indicando il numero cronologico, la data e il periodo di validità dell’ordinanza anche sulla segnaletica temporanea necessaria.

Queste disposizioni sono finalizzate a garantire una corretta informazione e sicurezza per tutti gli utenti della strada, riducendo al minimo i disagi durante l’esecuzione dei lavori.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui