Le reazioni della consigliera Desole.

Indignazione per le frasi sessiste della consigliera comunale Giulia Derosas. Il video con la frase incriminata, “Vai a fare la b* in via Genova?”, sta girando da ore su WhatsApp. I consiglieri di minoranza intendono inviare il video, censurato dalla maggioranza, al prefetto.

Quelle frasi, molto pesanti, sono piombate proprio quando la consigliera Patrizia Desole si recava al lavoro per il Centro antiviolenza Prospettiva Donna, per intervenire in un momento delicato per le donne, costrette ad una convivenza forzata con uomini violenti.

“Con amarezza ho appreso di questo gravissimo episodio che è accaduto – ha detto la consigliera di Coalizione Civica e Democratica Patrizia Desole -. Mi addolora che una giovane donna, che deve essere esempio per le altre, si faccia portavoce di una cultura maschilista”.

Frasi che dimostrano quanto anche le giovani generazioni e le donne stesse possano essere lontane da una cultura che rifiuta la violenza di genere nel linguaggio e nelle azioni quotidiane. “Mi auspico che il sindaco metta in campo azioni concrete contro il patriarcato”, ha proseguito la consigliera.

“Il peggior Consiglio comunale della storia”, ha tuonato il consigliere Davide Bacciu e tutta l’opposizione chiede le dimissioni della consigliera della maggioranza “che ha dato un pessimo esempio”.

