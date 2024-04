Arriva Ghali: continua lo scambio tra Sanremo e il Red Valley

Ghali si esibirà a Olbia il 14 agosto.

Ha conquistato il Festival di Sanremo con “Casa mia”, ora Ghali sale sul palco del Red Valley a Olbia. Per lui è l’unica data estiva, che si terrà il 14 agosto, ovvero durante la prima serata uno degli eventi musicali ormai più attesi in Italia.

Con oltre 50 dischi di platino e una discografia che spazia dall'”Album” a “Pizza Kebab Vol. 1”, l’artista italo-tunisino si è affermato come uno dei pilastri della sua generazione. La sua capacità di mescolare lingue, influenze ed estetiche internazionali lo rende una vera e propria rivoluzione nel panorama musicale italiano. Dal rap alla trap, passando per sonorità più sperimentali, Ghali ha saputo reinventarsi in ogni sua nuova produzione, mantenendo sempre alta l’attenzione del pubblico e della critica.

Il brano “Casa Mia” ha catturato l’attenzione di un vasto pubblico e ha confermato il suo status di talento eclettico e innovativo. Ora, il rapper è pronto a stupire ancora una volta il suo pubblico con un live show unico nel suo genere. Ghali, come molti artisti che compongono il cartellone del Red Valley a Olbia, molti dei quali provenienti dal Festival di Sanremo, è molto atteso.

