Il progetto dell’Avis Olbia per Pasqua

Torna l’iniziativa ormai consolidata dell’Avis di Olbia con gli omaggi per Pasqua a chi andrà a donare il sangue. “Da lunedì 7 aprile, fino al giorno di Pasqua, chi si recherà a donare il sangue al Centro Trasfusionale riceverà in omaggio un uovo di cioccolata o una colomba pasquale”.

“È pleonastico specificare – spiega il presidente Gavino Murrighile – che il dono non rappresenta, in alcun modo, una forma di ricompensa, peraltro impossibile per sproporzione in atto, ma un modo, diverso ed ulteriore, per ringraziare i donatori del gesto d’amore che essi compiono periodicamente. Tutta l’Avis Olbia sarà schierata per assistere ed accogliere i nostri donatori, unitamente alla nostra direttrice sanitaria, la dottoressa Daiana Giangrande, e tutto lo staff sanitario del CT, mirabilmente guidato dal dott. Marco Cocco“.

“La campagna durerà 2 settimane e si potrà donare dal lunedì al sabato compreso. L’evento si inserisce nel programma di sensibilizzazione e diffusione della cultura del dono, stante la costante e strutturale necessità di sangue. L’Avis Olbia in questo periodo pasquale sarà a fianco, anche, della Polizia di Stato nella manifestazione del 14 Aprile, con una donazione straordinaria in occasione dell’esposizione della teca con la macchina della scorta di Falcone“.

