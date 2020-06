L’incontro con l’assessore regionale Frongia.

Si terrà domani a Cagliari l’incontro voluto dagli esponenti galluresi del M5S per fare il punto sull’avvio delle opere di mitigazione del rischio idraulico della città di Olbia. Il deputato Nardo Marino, il consigliere regionale Roberto Li Gioi e il consigliere comunale di Olbia Roberto Ferinaio incontreranno l’assessore regionale ai Lavori Pubblici Roberto Frongia per avere delucidazioni sullo stato di attuazione del progetto e sulle tempistiche alla luce dell’ultimo importantissimo parere dell’Ufficio per la Tutela del Paesaggio.

“Il 23 aprile scorso – ricordano i portavoce dei Cinque Stelle – l’Ufficio per la Tutela del Paesaggio della Regione ha rilasciato parere positivo e di fatto spianato la strada all’avvio delle opere di mitigazione del rischio idraulico della città di Olbia. L’appuntamento di domani è di fondamentale importanza. La Regione Sardegna infatti non può perdere i 125 milioni di euro stanziati dal Governo e destinati a progetti immediatamente cantierabili entro gennaio 2021. Quindi, se il provvedimento, come ribadito più volte, non verrà portato immediatamente all’attenzione della Giunta queste somme rischiano di andare perse e venire destinate ad opere ugualmente importanti nel territorio nazionale”.

“Anche l’ultimo scoglio all’avvio dei lavori, come l’individuazione dei siti di stoccaggio del materiale di risulta, secondo notizie in nostro possesso, dovrebbe essere superato”, anticipano gli esponenti del M5S. Pertanto, in questo momento, nulla ostacolerebbe l’approvazione definitiva del progetto.

“Da quel tragico 18 novembre in cui Olbia venne messa in ginocchio da un’ondata di acqua e fango sono passati quasi sette anni”, concludono i portavoce pentastellati. Oggi il momento è cruciale. Non possiamo permetterci un’altra pericolosissima battuta d’arresto in questa lunghissima e faticosa fase progettuale che sembra essere, finalmente, giunta al termine”.

(Visited 55 times, 55 visits today)