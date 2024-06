Cosa fare a Olbia e in Gallura questo fine settimana? Vediamo insieme gli eventi in programma per oggi, 15, e domani, 16 giugno.

Luras propone “Domos Abbeltas”, decima edizione, che interesserà entrambe le giornate del 15 e 16 giugno. Quest’anno verranno aperte 38 domos, per far conoscere ai visitatori le bellezze del borgo di Luras. Si potranno degustare anche numerosi piatti della tradizione locale. Il programma di oggi, 15 giugno prevede:

alle 11– Via Nazionale – Inaugurazione con il taglio del nastro, accompagnato dai canti dei ragazzi del dopocresima e dalla partecipazione di gruppi locali

alle 11:30 – Apertura delle domos al pubblico

alle 12 : Palazzo Tamponi Perantoni – Apertura mostre: “Sas tempos antigas“ e “Biddha connoschede a biddha“, apertura al pubblico del palazzo Depperu

alle 18:30 – Esibizione itinerante dei tamburini e trombettieri “Città di Oristano”

alle 19– Esibizione itinerante degli Urthos e Buttudos, la maschera tradizionale del carnevale di Fonni

alle 19:30 – Via del vino in via Vittorio Emanuele II – Degustazione e incontro con i produttori locali, in collaborazione con la confraternita del Nebiolo di Luras

alle 21:30 – Spettacolo itinerante de “Gli sbandati” band

alle 22 – Notte de domos con musica, intrattenimento e animazione fino a tarda notte.

Nella giornata di domani, 16 giugno, il programma sarà il seguente

alle 10– Apertura domos

alle 11:30 – Esibizione itinerante de “Gli sbandati” band

alle 19– Sfilata ed esibizione itinerante dei gruppi folk di: Luras, minifolk Tamponeddu, Lu Rizzatu di Calangianus, Sant’Antonio di Gallura, San Pantaleo, Civitas Mariana di Luogosanto e San Gabriele di Villagrande Strisaili

alle 19:30 :Esibizione itinerante della Uglienga street band; Via del vino in via Vittorio Emanuele II – Degustazione e incontro con i produttori locali

alle 22– Notte de domos con musica, intrattenimento e animazione fino a tarda notte

alle ore 23– Spettacolo pirotecnico

Per visionare la locandina dedicata all’evento e per ulteriori info https://www.galluraoggi.it/eventi-gallura/domos-abbeltas-luras/

Budoni sceglie di celebrare l’estate con l’evento “Budoni Summer Welcome”, domenica 16 giugno, attraverso una giornata ricca di esperienze. Tra le attività: escursioni in bici, workout in natura, lezioni di tennis, escursioni in kayak, attività per i più piccoli e molto altro. Un evento adatto a tutti che propone un format variegato, per tutti i gusti. Per consultare il programma completo https://www.galluraoggi.it/eventi-gallura/budoni-summer-welcome-programma/ per ulteriori info sull’evento https://budoni.guest.net/events/4898288/24963019

Segnaliamo inoltre una escursione nel territorio di Capo Testa e Valle della luna. Secondo quanto stabilito dagli organizzatori le adesioni sarebbero dovute pervenire entro le 20 di ieri, 14 giugno ma chissà, magari qualche posto è ancora disponibile! Per maggiori info e contatti https://www.galluraoggi.it/eventi-gallura/escursione-capo-testa-valle-luna/ pagina Facebook dedicata all’evento https://www.facebook.com/events/1835050687015262/?ref=newsfeed

Cosa fare a Olbia e in Gallura questo fine settimana? Speriamo di avervi fornito qualche spunto utile e vi ricordiamo che potete restare aggiornati consultando la nostra sezione “Eventi”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui