La Nuit des Étoiles, a Olbia vanno in scena le stelle della danza

A Olbia Roma la Nuit des Étoiles,

La Nuit des Étoiles torna a Olbia, il 26 luglio in piazza Crispi andranno in scena tante stelle della danza. “Oggi al via la vendita dei biglietti online e nello store fisico di Stage One Olbia. La Nuit Des Étoiles illumina ancora l’estate della Sardegna. L’appuntamento con le stelle della danza internazionale è fissato per sabato 26 luglio alle ore 21.30, ancora una volta nella suggestiva cornice di Piazza Crispi a Olbia, teatro a cielo aperto che nell’edizione 2024 ha consacrato l’evento all’attenzione della critica e del grande pubblico”.

“La serata si conferma come uno degli appuntamenti più attesi del cartellone estivo isolano, posizionandosi nel cuore della stagione turistica con un cast di livello mondiale, pensato per avvicinare l’eccellenza del balletto al grande pubblico. L’organizzazione ha scritturato un ensemble completamente rinnovato, composto da dieci stelle internazionali, tra cui spicca Polina Semionova, étoile dello Staatsballett di Berlino, il cui ingaggio era stato annunciato lo scorso marzo. Accanto a lei ci saranno danzatori di altissimo profilo provenienti dai più importanti teatri e compagnie del mondo, tra cui il Royal Ballet di Londra, il Dutch National Ballet di Amsterdam, l’Opera Națională di Bucarest, il Teatro alla Scala di Milano e il National Ballet di Budapest”.

“La Nuit des Étoiles non è soltanto uno spettacolo – spiega la Direttrice Artistica Mavi Careddu – è un gesto d’amore verso l’arte, verso la nostra isola e verso il pubblico. Sarà una serata di emozione autentica, di bellezza e di grazia per gli occhi di chi guarda”.

Tutti i protagonisti de La Nuit des Étoiles:

Polina Semionova – Prima ballerina dello Staatsballett di Berlino;

Martin ten Kortenaar – Primo ballerino Staatsballett Berlino;

Leticia Dias Domingues – Prima Ballerina Solista del Royal Ballet di Londra;

Francisco Serrano – Ballerino Solista del Royal Ballet di Londra;

Elisabeth Tonev – Ballerina Élève del Dutch National Ballet di Amsterdam;

Giorgi Potskhishvili – Primo Ballerino del Dutch National Ballet di Amsterdam;

Erina Yoshie – Ballerina Solista del Hungarian National Ballet di Budapest;

Jorge Barani – Primo Ballerino della Opera Națională di Bucarest;

Martina Arduino – Prima Ballerina del Teatro alla Scala di Milano;

Marco Agostino – Primo Ballerino del Teatro alla Scala di Milano;

“La Nuit des Étoiles si conferma così come uno degli eventi di danza più prestigiosi non solo in Sardegna, ma nel panorama nazionale, offrendo uno spettacolo esclusivo in grado di coniugare eleganza, talento e bellezza in un contesto aperto al grande pubblico. Il galà sarà preceduto dalla XXVI edizione della Vetrina Coreografica di Danza, il concorso internazionale divenuto un appuntamento imprescindibile del panorama artistico italiano, in programma dal 18 al 20 luglio, sempre a Olbia”.

“L’iniziativa è realizzata con il sostegno della Regione Sardegna, del Comune di Olbia e della Fondazione di Sardegna. I biglietti per La Nuit Des Étoiles sono disponibili sino a esaurimento al prezzo di 30€ ciascuno, l’acquisto è possibile mediante prenotazione online nell’apposita sezione Ticketing sul sito www.lanuitdesetoiles.it o fisicamente a Olbia presso gli studi di Stage One, in via G. D’Annunzio, 1”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui