Sfratto alle barche della Sacra Famiglia per i lavori sul lungomare a Olbia

Lavori lungomare Olbia.

A Olbia le barche della marina di Sacra Famiglia hanno ricevuto lo sfratto. Sono circa settanta le imbarcazioni storiche ormeggiate alle banchine del quartiere hanno ricevuto un preavviso di soli dieci giorni per lo sgombero definitivo.

Il motivo dello sfratto è legato ai lavori Iti, quelli per la realizzazione del lungomare con il parco di Mogadiscio. Stamattina, l’azione di rimozione è stata formalizzata con l’affissione degli avvisi da parte di Polizia Locale e Guardia Costiera di Olbia. Dell’ex marina Sacra Famiglia rimangono ormai solo i pontili che presto saranno smantellati.

