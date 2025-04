L’auto di Falcone arriva a Olbia, l’iniziativa contro la mafia

A Olbia è arrivata la teca dell’auto di Falcone, ucciso dalla mafia.

L’auto di Falcone arriva a Olbia per dire no alla mafia. Oggi 14 aprile si è svolto davanti al municipio di Olbia l’evento “Dal sangue versato al sangue donato”, iniziativa di sensibilizzazione sui temi dell’antimafia, solidarietà e della legalità in occasione dell’esposizione della teca dell’auto di scorta del giudice Giovanni Falcone.

La manifestazione, organizzata dall’associazione DonatoriNati – Polizia di Stato in collaborazione con l’associazione Quarto Savona 15 e la Questura di Sassari, è incominciata con una raccolta straordinaria di sangue con autoemoteca dell’AVIS presente sul posto, e poi proseguita presso il Museo Archeologico, dove il Prefetto della provincia di Sassari, il sig. Questore, i rappresentati delle istituzioni e gli studenti degli istituti superiori di Olbia hanno accolto ed ascoltato con grande ed intensa partecipazione le parole della sig.ra Tina Montinaro, moglie di Antonio Montinaro, uno degli agenti della scorta rimasto ucciso.

