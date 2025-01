Marco e Valentina si promettono amore eterno al Molo Brin di Olbia

Se c’è un luogo in cui i sogni possono trasformarsi in realtà, quel posto da ieri è sicuramente il molo Brin. La festa di Capodanno è stata animata non solo dalla musica dei Pinguini Tattici Nucleari, ma da un evento molto romantico. Il gruppo aveva appena lasciato il palcoscenico quando è salito Claudio Guerrini, che su RDS conduce il “Guerrini & Lanfranchi Show”, animatore della serata. Con lui, Marco Spano, un personal trainer olbiese e la sua storica compagna Valentina Farina, di Porto San Paolo.

L’attenzione del pubblico si è concentrata su un momento magico: la proposta di matrimonio di Marco a Valentina. I due, felicemente insieme da sei anni, hanno rivelato al pubblico un amore che affonda le radici in oltre vent’anni di conoscenza. Ma quale modo migliore di festeggiare la fine dell’anno se non con una dichiarazione d’amore? Quando mancano 10 minuti allo scoccare della mezzanotte, Marco ha deciso di fare il grande passo. In ginocchio davanti alla sua Valentina, con una scatola dal contenuto prezioso, dichiara: “Col cuore pieno d’amore ti chiedo se vuoi passare il resto della vita insieme, sposandomi!”.

E mentre il pubblico tratteneva il fiato, la tensione era palpabile. Valentina, visibilmente commossa e quasi senza parole, si è presa un istante per metabolizzare quel momento unico, poi ha detto il fatidico “Sì”, con il pubblico che esplodeva in urla di gioia e applausi. Valentina ha abbracciato Marco in un momento che sarà indimenticabile. “Siamo cresciuti insieme, e penso sia arrivato il momento di concretizzare” ha detto Marco, con semplicità. In quella serata di festa, tra gioia e aspettativa per un anno migliore, la promessa di Marco e Valentina ha reso indimenticabile questo Capodanno. Auguriamo loro che possano presto coronare un sogno nato sotto le luci di una notte magica.

