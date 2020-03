La corsia preferenziale realizzata al Mater Olbia.

Una corsia preferenziale per i pazienti affetti da coronavirus. Le strisce gialle per terra sono l’ultimo tassello che mancava al Mater Olbia per entrare definitivamente in campo nella lotta all’epidemia.

La segnaletica verticale è stata tracciata di giallo sull’asfalto nella giornata di oggi. Indica la strada che pazienti ed ambulanze devono percorrere per entrare nella struttura. L’accesso per i reparti destinati al coronavirus è stato allestito sul retro del Mater.

Questione di ore perchè il nosocomio sia a pieno regime. Mancavano gli ultimi farmaci e l’entrata in servizio degli anestesisti, che sono stati previsti in organico.

Una buona notizia che si aggiunge a quella dei nuovi risultati dei tamponi ai pazienti di Olbia, risultati tutti negativi. E a quella del Giovanni Paolo II tornato nel pieno delle sue funzionalità. La Gallura si prepara così ad affrontare il piccolo dei contagi con le armi affilate, mentre si sta cercando di allestire un laboratorio per poter esaminare direttamente i tamponi.

