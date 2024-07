Olbia città turistica sostenibile

La città di Olbia ha proposto la propria candidatura ad un premio europeo per un futuro ambientale sostenibile, che verrà assegnato nel 2026. Partecipando a questa competizione, Olbia, con le altre aspiranti, si impegna a dimostrare che è pronta per la transizione verde, creando un ambiente più salutare per i propri cittadini. Attraverso la candidatura, dunque, le città hanno ricevuto indicazioni da parte di esperti sull’approccio da tenere rispetto ad una serie di tematiche ambientali. Tra queste, i cambiamenti climatici, la mobilità urbana sostenibile, l’acqua, i rifiuti, la natura e biodiversità, l’uso sostenibile del suolo, la qualità dell’aria e il rumore.

L’aeroporto di Olbia campione di sostenibilità

Olbia è candidata alla prima fase di selezione con altri centri urbani per il Green leaf award, “premio Foglia verde”. Cioè, tra le città con una popolazione compresa tra 20.000 e 100.000 abitanti. Le vincitrici verranno annunciate il 24 ottobre 2024 in una cerimonia a Valencia, “capitale verde” europea nel 2024. Il titolo di “foglia verde” verrà poi assegnato a una o due città, alle quali sarà garantito un premio finanziario di 200 mila euro ciascuna. Questo riconoscimento in denaro è destinato a sostenere azioni chiave in sette aree indicatore e a organizzare eventi di sensibilizzazione con e per i cittadini.

Essere una “capitale verde” o una “foglia verde” europea implica molti vantaggi, anche molto tempo dopo la fine dell’anno trascorso da vincitrice. Il premio, infatti, permette alla città di attirare l’attenzione su scala europea o addirittura internazionale. Inoltre, creando un clima di ottimismo, le consente di attirare più investitori e più sostegno nazionale.

Olbia, unica rappresentante italiana, è chiamata a competere con: Águeda (Portogallo), Esplugues de Llobregat (Spagna), Estarreja (Portogallo), Garges-Lès-Gonesse (Francia), Livry-Gargan (Francia), Mafra (Portogallo), Pszczyna (Polonia), Saint-Quentin (Francia), Sant Boi de Llobregat (Spagna), Sant Joan Despí (Spagna), Vaasa (Finlandia).

