Il carnevale nel centro di Olbia.

Niente maschere, niente aria di festa per questo giovedì grasso a Olbia. In giro non c’è anima viva. Nonostante la bella giornata per le vie del centro storico sembra essere tornati in pieno lockdown. Ricordando l’atmosfera degli anni scorsi fa impressione vedere le strade del corso Umberto e viale Principe Umberto vuote.

Ciò che conforta è che le restrizioni imposte dalla recente ordinanza per il Carnevale olbiese stanno funzionando. La polizia locale sta lavorando affinché nelle vie non si creino assembramenti e violazioni al dpcm che ha imposto lo stop al Carnevale. Una manifestazione che, secondo un’ipotesi non ancora confermata, potrebbe essere rimandata questa estate, se la pandemia diventerà solo un brutto ricordo.

