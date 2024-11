Olbia celebra i suoi eroi, 25 anni dalla morte di Bazzoni e Sircana

A Olbia le celebrazioni per la morte in Kosovo di Roberto Bazzoni e Antonio Sircana

A un quarto di secolo dalla loro morte in Kosovo il Comune di Olbia ha voluto celebrare il ricordo di Roberto Bazzoni e Antonio Sircana. “Dopo 25 anni dal tragico incidente aereo, abbiamo onorato il ricordo di Roberto Bazzoni e Antonio Sircana, i due “Eroi di Pace” che persero la vita mentre erano in missione in Kosovo”. Lo ricorda la vicesindaco di Olbia, Sabrina Serra, che ha partecipato alla cerimonia assieme al primo cittadino Settimo Nizzi.

“Durante la commemorazione, tra testimonianze toccanti e momenti di profonda commozione – spiega Serra -, abbiamo celebrato la grande umanità e il coraggio di Roberto e Antonio, due operatori che avevano trasformato la loro professione in una missione al servizio della pace e della speranza. Il loro lavoro ha cambiato la vita di tanti, specialmente dei bambini kosovari colpiti dalla guerra”.

“Abbiamo premiato anche i giovani talenti che, attraverso il concorso Caritas, hanno reso omaggio a questi eroi: Lavinia Delogu del liceo scientifico Mossa e Lorenzo Meloni dell’Istituto tecnico Panedda, con i loro temi commoventi – aggiunge l’assessora alla Cultura -. Una menzione speciale va a Alex Budroni, Gioele Cossu e Gianluca Varrucciu per il loro emozionante brano musicale. Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno partecipato e contribuito a mantenere viva la memoria di Roberto e Antonio. Che il loro sacrificio sia sempre un faro di pace e solidarietà”

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui