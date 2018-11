La polemica sui negozi chiusi la domenica a Olbia.

Siamo ancora in bassa stagione, non c’è dubbio. E così la domenica mattina ci si dovrà accontentare di osservare le vetrine, almeno finché non saremo entrati in clima di festività. “Sono temi delicati da discutere al tavolo con i commercianti non è vero che il centro è morto, anzi, abbiamo soltanto tre mesi meno attivi, uno di questi è appunto novembre”, dice Pasquale Ambrosio, presidente della Confcommercio Olbia.

Per questa situazione, più di uno aveva messo sotto accusa i commercianti di Olbia di contribuire a rendere il centro storico come un “mortorio” la domenica. Un problema pare, però, legato alla stagionalità della città. I commercianti, però, percepiscono anche aria di crisi.

“Io parlo da commerciante, non del corso, ma c’è crisi un po’ ovunque. Bisognerebbe mettersi da entrambe le parti: è vero, la domenica è tutto chiuso ma lavorare tutti i giorni senza un riposo cercando di incastrare tutto per dare un servizio non è facile e avere un dipendente anche meno”, ha detto una proprietaria di un negozio di abbigliamento al centro.

(Visited 871 times, 20 visits today)