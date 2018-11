L’Olbia day office è aperto in via Roma a Olbia.

Uno spazio a disposizione dei professionisti, che la crisi economica spesso priva della possibilità di avere un ufficio tutto per loro. Nasce da una esigenza, ma anche da una constatazione di un cambiamento epocale della società, l’idea di “Olbia day office”, lo studio in affitto per chi non ha un luogo dove accogliere i propri visitatori. Un nuovo spazio dedicato ad avvocati, architetti, medici, consulenti, giornalisti, ma anche a chiunque voglia accogliere clienti o colleghi di lavoro.

Un concetto originale di ufficio che, a Olbia, nasce da un’idea di Costanza Bonacossa, ex giornalista dell’emittente televisiva Cinquestelle Sardegna, oggi imprenditrice agricola con la passione per il design e l’accoglienza. Ha deciso di investire su un’intuizione e ha reinventato un suo locale, nella centralissima via Roma a Olbia, facendolo diventare luogo di incontro destinato a chi voglia accogliere il pubblico. Un’offerta che prevede la possibilità di affittare lo spazio di lavoro per una sola ora, mezza giornata o anche per tutto il giorno, con differenti tariffe.

Un locale accogliente, arredato con gusto e attrezzato di tutto il necessario per l’attività d’ufficio: una grande scrivania, televisore, pc, una connessione super veloce grazie al wi-fi con fibra a 60 mega e la possibilità di utilizzare la stampante e la fotocopiatrice. Olbia day office dispone anche di una accogliente area realax con un comodo divano e uno spazio attrezzato per la pausa caffè.

Ogni tipo di comfort abbinato alla disponibilità di un luogo di classe ed efficiente, ideale per professionisti, ma anche per piccoli convegni, dimostrazioni di prodotti commerciali, così come per firmare documenti protetti dalla più totale privacy, senza essere costretti a sedersi nei tavoli di un affollato bar.

Un’idea che segue il richiamo della sharing economy, sempre più basata sulla fungibilità dei luoghi di lavoro e posti dove ci si incontra per definire affari e completare prestazioni lavorative. “Olbia day office” può fregiarsi anche di una posizione invidiabile, nella centralissima via Roma, a due passi dal cuore della città, a pochi metri dal Comune di Olbia, vicino alle scuole, ai più importanti sportelli bancari e agli uffici pubblici.

