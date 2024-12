Olbia si avvicina alla Scandinavia, verso la rotta per Stoccolma

Dall’anno prossimo il collegamento tra Olbia e Stoccolma

Olbia dall’anno prossimo sarà più vicina alla Scandinavia, da giugno dovrebbe partire il collegamento con Stoccolma. “Sas dovrebbe aprire la Cagliari-Copenaghen e la Olbia-Stoccolma Arlanda“, lo rivela la pagina Facebook Sardegna in volo. Gli appassionati sempre attenti a tutti i collegamenti che riguardano l’Isola rivelano i progetti della Sas, Scandinavian Airlines.

“La compagnia, ha rilasciato l’intenzione di aprire le due rotte per l’estate Scandinava, cioè principalmente per il mercato del nord Europa – scrivono da Sardegna in volo -. I voli, hanno infatti una durata mensile, con possibilità nel caso di aumento di durata. Le rotte, entrambe saranno 2 volte la settimana e partiranno l’Olbia il 28 Giugno e il Cagliari il 1° Luglio”.

“Entrambe sono in realtà un ritorno, su Olbia l’ultimo volo è stato nel 2023, mentre su Cagliari, l’ultimo volo nel 2014. I voli attualmente non sono in vendita, ma la notizia arriva dai bollettini per le agenzie di viaggio”.

