La scuola ”Piccola Accademia” di Olbia compie 45 anni

Il sindaco di Olbia ha omaggiato i 45 anni della scuola d’infanzia “Piccola accademia”.

La scuola d’infanzia “Piccola Accademia” di Olbia compie 45 anni. Oggi la città ha reso omaggio Silvana Cecchetti, fondatrice e direttrice della scuola dell’infanzia, che ha ricevuto dal sindaco Settimo Nizzi una pergamena per celebrare i 45 anni di instancabile impegno al servizio dell’infanzia.

Nata nei primi anni Ottanta.

La Piccola Accademia rappresenta da quasi mezzo secolo un punto di riferimento prezioso per l’educazione dei più piccoli, luogo in cui generazioni di bambini e bambine hanno mosso i primi passi nel mondo con curiosità, gioia e fiducia. Molti gli adulti di oggi, cresciuti in quella scuola, che affidano i propri figli all’Accademia.

Un momento particolarmente toccante, questa mattina, è stato il ricordo del viaggio del 2006 a Roma: Silvana Cecchetti andò con i bambini per incontrare Papa Francesco, che riconobbe il valore educativo e umano dell’esperienza della Piccola Accademia. Un’eredità educativa che continua a fiorire. Sempre del 2006 è la foto col sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, al parco Fausto Noce, di fronte alla scuola.

