Inaugurato il ponte di via Petta a Olbia.

I lavori infiniti del ponte di via Petta si sono conclusi. Stamattina è stata inaugurata l’infrastruttura sul rio San Nicola, progettata per prevenire il rischio idrogeologico a Olbia.

Il nuovo viadotto, che passa sul canale, è stato realizzato in modo da essere rialzato e far defluire le acque. Questo sostituisce il vecchio ponte, demolito perché rappresentava un rischio per la città, in quanto a causa della minore altezza, faceva da diga.

L’opera, che è costata circa 900mila euro, ha subìto un ritardo oltre il termine previsto di 6 mesi. Ora il ponte è concluso e si attende la realizzazione dell’altra infrastruttura importante per la città, ovvero il viadotto di via Veronese, e la realizzazione dei nuovi ponti che sostituiranno tutte le opere incongrue di Olbia.